パソコン工房「2025 Intel Holiday バンドルキャンペーン」を開催　人気ゲーム4タイトルから1本を無料提供

パソコン工房、インテル製品購入で人気ゲームがもらえる「2025 Intel Holiday バンドルキャンペーン」開催！

ユニットコムは11月1日から2026年1月31日23:59までの期間限定で、インテル製品を搭載したゲーミングPCや自作PCキット、単品パーツを購入したユーザーを対象に、対象ゲームタイトルの中から好きな1本をプレゼントする「2025 Intel Holiday バンドルキャンペーン」を実施している。

このキャンペーンでは、パソコン工房の公式WEBサイトにて対象製品を購入すると、『Battlefield 6』や『Assassin's Creed Shadows』など、注目の最新ゲーム4タイトルの中から1本を無料で入手できる。さらに、ボーナス特典としてストリーミングサービスやクリエイティブツールの期間限定ライセンスも付属。ゲームユーザーはもちろん、動画編集や3D制作を行うクリエイターにとっても魅力的な内容だ。

対象製品は、デスクトップ／ノートのBTOゲーミングPC、自作向けの組立キット、および単品パーツで、いずれもIntel Core Ultra プロセッサー（シリーズ2）を搭載したモデルが対象となる。なお、ゲーミングPCの場合は6万円以上の購入が条件で、ゲームのマスターキーは商品出荷後にメールで送付される。購入を検討している人は、在庫状況や納期、キャンペーン適用条件を確認し、早めの注文をおすすめする。

ゲームのダウンロード期限は2026年3月15日23:59まで。マスターキーの利用期間を過ぎると特典を受け取れなくなるため注意が必要だ。また、タイトルによってCEROレーティング（年齢制限）が設定されており、『Sid Meier's Civilization VII』はCERO B、『Battlefield 6』はCERO D、『Assassin's Creed Shadows』および『Dying Light: The Beast』はCERO Zとなっている。購入前に、対象年齢を満たしているかを必ず確認しておこう。

キャンペーンの詳細や対象モデル一覧、応募方法については、パソコン工房公式キャンペーンサイトで確認できる。