パソコン工房 町田店が全面改装オープン！ 最新ゲーミングPCが記念特価に

ユニットコムは、パソコン専門店「パソコン工房 町田店」で、全面改装オープン記念第3弾の秋葉原買取センターオープン協賛セールを、11月1日から11月7日までの1週間、開催する。このセールでは、「LEVEL∞」や「LEVELθ」などのゲーミングPC、クリエイターPC、ビジネス用途のiiyama PCといった最新のPCを特別価格で提供するという。また、ゲーミングモニター、PCパーツ、周辺機器などの商品も多数ラインアップしている。

秋葉原地区に新規オープンする「パソコン工房 秋葉原買取センター」の協賛セールとして行われるこのイベントでは、多彩な商品が提供される。特に、ゲーマーやクリエイターをターゲットにした高性能PCや、ビジネス用途にも最適なノートパソコンが注目されている。詳細はパソコン工房の情報ページで確認でき、セール品に関する情報は10月31日の夕方に公開される予定だ。

加えて、同時期に近隣の「パソコン工房 八王子店」でも、協賛セールが開催される。どちらの店舗も利用者に合った最適なPCを提供するため、試してみる価値があるだろう。

さらに、全国のパソコン工房店舗およびWEB通販サイトでは、Windows 10からWindows 11への乗り換えを支援するキャンペーンも実施中だ。最大5万円相当の還元やアップグレード診断が無料となる特典が用意されているため、最新OSへの移行を検討するタイミングとしても最適だ。