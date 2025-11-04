Amazon Payで買うと最大1万円分おトク！ パソコン工房の期間限定キャンペーン

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、11月4日から初めてパソコン工房WEBサイトで購入される人を対象に、Amazon Payを利用すると最大10,000円分のWEBポイントが還元されるキャンペーンを開始した。キャンペーンは12月2日10:59まで、対象PCのご購入に限り適用される。

このキャンペーンは、パソコン工房WEBサイトにて初めて購入する際に、Amazon Payを使用すると得られる特典を提供している。キャンペーン期間中、新品のiiyama PC製ノートパソコン（BTOパソコンもしくは当日出荷パソコン）を購入すると、その総額に応じて3,000円から10,000円分のWEBポイントが還元される。ポイントは、商品が出荷された月の翌月20日頃に付与されるという。

ポイント還元は4つの価格帯に分かれている。たとえば、10万円以下のノートパソコンでは3,000ポイント、10万円以上から20万円未満では5,000ポイント、20万円以上から40万円未満では7,000ポイント、そして40万円以上の購入では最高で10,000ポイントが付与される仕組みだ。なお、キャンペーンの適用には事前の会員登録とログインが必要である。

キャンペーンの詳細はパソコン工房の公式サイトで確認できる。先着順で100万WEBポイントに達するとキャンペーンは終了するため、利用を検討している方は早めの参加をお薦めする。