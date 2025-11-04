パソコン工房で最大10万円分還元　冬のボーナスフェアがスタート

ユニットコムは11月5日から12月1日まで、店舗およびWEB通販にて「冬のボーナス 超 還元フェア」を開催する。このキャンペーンでは、対象の新品パソコンやゲーミングPCの購入で最大10万円分相当の還元を提供するという。

ユニットコムの「冬のボーナス 超 還元フェア」は、指定されたiiyama PCおよびゲーミングPCを購入することで、最大10万円分相当の還元を受けられる特別キャンペーンだ。対象機種は、最新のデスクトップPCやノートPCで、スペックに応じた還元額が設定されている。例えば、「AMD Ryzen Threadripper ＋NVIDIA RTX A5500」を搭載したデスクトップPCでは、10万円分相当の還元がある。

還元の形態は、「当社商品券」または「パソコン工房ポイント」となり、店舗とWEB通販で異なることがある。また、PC延長保証に加入すると、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も適用され、還元額がさらに増加する特典もある。

その他にも、サポート終了を迎えたWindows 10からWindows 11へのアップグレードをサポートする『Windows 11 全力乗換応援フェア』も実施。このフェアでは、下取りサービスやアップグレード診断を通じて、お得に最新OSへの移行を支援している。ユニットコムは、多彩なキャンペーンで、ユーザーに喜びとメリットを提供している。