幻想的な光で魅せる――新世代ゲーミングPC「LEVEL∞ R-Class RGB Build」登場

2025年10月31日 16時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ユニットコムは10月31日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より新モデル「LEVEL∞ R-Class RGB Build」を発売すると発表した。価格は304,800円からで、性能だけでなく美しさを追求したモデルとして注目されている。

　ゲーミングPC「LEVEL∞ R-Class RGB Build」は、RGB LEDイルミネーションと高性能ハードウェアを搭載した、性能と美しさを兼ね備えた製品だ。プリズムカット・ハーフミラーケースデザインにより、シャープで立体的な外観が視覚的なインパクトを与え、ゲーミング環境に彩りを加える。

　また、パソコン工房の一部店舗（秋葉原本店、名古屋大須店、大阪日本橋店、町田店）では、この新モデルの展示機が用意されている。電源オン時にはRGB LEDの効果によって内部構造が幻想的に浮かび上がり、電源オフ時にはハーフミラーガラスが周囲に溶け込むユニークなデザインを持つ。

　ハイテクなデザインだけでなく、LEVEL∞ R-Class RGB Buildは優れたエアフローも誇る。10基のケースファンとメッシュ構造の通気口が高性能パーツを効率的に冷却し、長時間のゲームプレイでも安定したパフォーマンスを発揮できるよう設計されている。

　製品はカスタマイズが可能なBTO（受注後生産方式）に対応しており、用途や好みに応じて仕様を変更することができる。搭載されるハードウェアはインテルやAMDの最新プロセッサー、NVIDIAやAMDのグラフィックスカードといった高性能なパーツが採用されている。

