RTX 5080×Core i7-14700F搭載ゲーミングPCが最大45,000円OFF！ パソコンショップSEVENセール開催

パソコンショップSEVEN、10月19日限定の「24時間セール」開催 ─ 最大45,000円OFFのチャンス

セブンアールジャパンは、10月19日にパソコンショップSEVENで「24時間限定セール」を開催する。この1日限りの特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大45,000円引きとなる、非常にお得なチャンスだ。

セール期間は10月19日 0:00〜23:59の24時間限定。注目の目玉商品は、「ZEFT Z55XR」。このモデルはIntel Core i7-14700Fを搭載し、グラフィックボードにはGeForce RTX 5080を採用している。通常価格459,800円（税抜）から45,000円引きの414,800円（税抜）で提供され、送料無料という特典付きだ。

さらに、「ZEFT Z54QN」や「ZEFT R61BQ」などの人気モデルもセール対象にラインナップ。CPUやGPUの性能を活かした多様な構成が揃っており、幅広いゲーマーのニーズに応える仕様となっている。これらのモデルもすべて送料無料で提供されるため、コストを抑えて最新スペックを手に入れられる。

セールの詳細はパソコンショップSEVENの特設ページで確認可能。対象となるのは全10製品で、用途や予算に合わせて理想のPCを選べるようになっている。最先端のテクノロジーをお得に手に入れる絶好の機会であり、ゲーマーやPC愛好家にとって見逃せないイベントとなりそうだ。