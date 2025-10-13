「Sora 2」は何がすごい？ 著作権問題も含めて整理
2025年10月13日 07時00分更新
OpenAIが9月30日、動画生成モデル「Sora2」を発表。同時に、Sora2で生成した動画を使ったSNSアプリ「Sora」をリリースしました。Soraを使って動画を生成してみましたが、これまでの動画生成AIとは違ったカットなどを多用する動画を生み出し、その性能の高さに焦りました。一方で、既存のアニメキャラクターなどがそのまま出力できるため、著作権侵害の可能性があることが、日本政府を含めて大きな話題を集めることにもなりました。
「ガチャ1000回」CMも的確に生成
Sora 2が既存の動画生成AIと比べて衝撃的だったのが、プロンプトを適当に指定するだけで、カットを次々に切り替え、それっぽい動画を作り出してくるという点でした。映像に合った音楽や音声も同時生成してきます。Soraのアプリやサイトで生成した場合、10秒の動画を生成するモードが用意されています。動画は3分程度で生成します。
いくつか動画を生成する中で驚かされたのが、架空のソーシャルゲームのCMを作ってみた結果です。10秒で構成まできれいにまとめた動画を作ってきたのです。すでに動画AIのベンチャー企業には、カットやカメラワークの自動切り替え機能を開発しているサービスも登場していますが、それらと比べてもずば抜けた完成度でした。
例えば、ファンタジー風という設定のプロンプトで作成すると、登場するキャラクターが動き、しゃべり、ゲーム内容を説明するCMを作り出してきます。プロンプトには、わざと「ガチャ1000回」のような不自然な指定も入れたのですが、それも的確に動画の中に拾ってきています。何か見たことがあるような、ないような、少し前に流行ったソーシャルゲームのCMのような雰囲気を見事に再現しています。
Sora 2で筆者が生成した動画。プロンプトは「萌えアニメ風でソーシャルゲームのCM。今ならガチャ1000回。幻想的なファンタジーものの女性たちと冒険する」
この連載の記事
-
第126回
AIグーグル「Nano Banana」超えた？ 画像生成AI「Seedream 4.0」徹底比較
-
第125回
AIグーグル画像生成AI「Nano Banana」超便利に使える“神アプリ” AI開発で続々登場
-
第124回
AI「やりたかった恋愛シミュレーション、AIで作れた」 AIゲームの進化と課題
-
第123回
AIグーグルの画像生成AI「Nano Banana」は異次元レベル AIコンテンツの作り方を根本から変えた
-
第122回
AI動画生成AI「Wan2.2」の進化が凄い アリババが無料AIモデルの牽引者に
-
第121回
AI愛していたAIが消えた日 ChatGPTだけと“付き合う”危うさ
-
第120回
AIラフさえ描けばイラスト作品ほぼ完成 画像生成AI「FLUX.1 Kontext」LoRAが示す制作の未来
-
第119回
AI無料の動画生成AI「Wan2.2」が凄すぎる PCローカルでこの品質が出せるとは
-
第118回
AIAIの「ASMRボイス」に脳ゾワゾワ 合成音声の進化と、収益化への課題
-
第117回
AI“18禁”美少女AI「Ani」は孤独を癒すか、深めるか？
-
第116回
AIAIが書いた怪談小説が面白い 2分に1本のペースで出力されるのは驚異的
- この連載の一覧へ