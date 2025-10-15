Amazon Pay対応でパソコン工房の通販がさらに便利に！ 安全・簡単な決済が可能に

パソコン工房が「Amazon Pay」に対応！よりスムーズで安全な決済が可能に

ユニットコムは10月15日、パソコン工房のWEB通販サイトで「Amazon Pay」決済サービスの利用を新たに開始した。これにより、パソコン工房のオンラインストアでは、Amazonアカウントを使ってスムーズに商品購入ができるようになった。

Amazonアカウントで簡単・安心の支払い

「Amazon Pay」は、Amazonに登録されている支払い方法や配送先情報をそのまま利用できる決済サービス。購入時に新たな情報を入力する手間がなく、安全かつスピーディーなオンライン決済を実現する。これにより、ユーザーはより快適にショッピングを楽しむことができる。

会員限定の特典も充実

さらに、パソコン工房の「WEB会員」や「ビジネスご優待会員」として事前登録・ログインを済ませておくことで、BTOパソコンの送料無料特典が受けられるほか、一部商品ではWEBポイントの付与も行われるという。

注意点と確認事項

なお、送料無料の特典内容は予告なく変更される可能性がある。また、アウトレット品や中古商品は対象外となっているため、詳細は必ずパソコン工房の公式WEBサイトで確認してほしい。