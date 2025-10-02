インテルCPU搭載ゲーミングPCが安い！ パソコン工房「怒涛のintel全力祭」開催中

パソコン工房「怒涛のintel全力祭」開催中！人気ゲーミングPCが期間限定セール

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、公式WEBサイトにて期間限定セール『怒涛のintel全力祭』を実施している。対象となるのは、インテル製CPUを搭載したゲーミングPCで、10月21日16時59分までの限定販売となる。



さらに、BTOパソコンもセール対象に含まれており、全国送料無料キャンペーンも同時開催されている点が大きな魅力だ。

お得なセール注目モデル

ラインナップの中でも注目すべきは、LEVEL-R789-LC285K-RRX [RGB Build]モデル。通常価格329,800円のところ、セール特価299,800円で販売されている。

このモデルは最新のインテル Core Ultra 9 プロセッサー 285Kを搭載し、最新ゲームを快適に楽しむ環境を提供。さらに、ミドルタワー筐体にRGBライティングを備えており、性能とデザインの両方を求めるユーザーに最適な一台だ。

全国送料無料＆会員特典

パソコン工房の会員であれば、BTOパソコンを全国どこでも送料無料で配送してもらえる。沖縄や離島も対象となるため、日本全国のゲーマーがこのセールを利用可能だ。ただし、アウトレットパソコンや中古品は対象外となるため注意が必要。

環境に配慮した製品も登場

今回の『intel全力祭』では、環境に配慮したグリーン購入法適合商品もラインナップ。ユーザーはセールを通じて、環境負荷の少ないPCを選ぶことができる。

また、一部モデルは受注生産方式（BTO）に対応しており、自分の用途に合わせてカスタマイズ可能。オリジナル仕様のPCを求めるユーザーにとって、見逃せないチャンスとなっている。

キャンペーン期間は10月21日16時59分まで。 最新インテルCPU搭載PCをお得に入手する絶好の機会だ。