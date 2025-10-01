RTX 5070 Ti搭載PCやOffice 2024ノートPCが特価！ パソコン工房「超総力祭SALE」は10月21日まで

パソコン工房・グッドウィルを展開するユニットコムは、10月21日16時59分までの期間限定で大規模セール「超総力祭SALE」をパソコン工房公式WEBサイトにて開催している。

今回のセールでは、Windows 11搭載PCや最新のRTX 50シリーズ搭載ゲーミングPC、Office 2024搭載ノートPC、さらにクリエイターや研究用途に向けた高性能ワークステーションまで、多彩なラインナップが特別価格で登場している。

目玉製品の一例

LEVEL-R7B6-LCR99Z-UKX

AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Ti 16GBを搭載したハイエンドゲーミングPC。通常価格429,800円のところ、セール価格379,800円で提供中。

STYLE-17FH126-i7-UXEX [Office 2024 SET]

新生活やリモートワークに最適な17インチノートPC。通常176,300円のモデルが、25,000円引きの151,300円で購入可能。

SOLUTION-W100-LCX259-FW1X

プロフェッショナル用途のハイエンドワークステーション。通常価格から驚異の850,000円引きとなり、1,298,000円で入手できる。

会員限定サービス & 全国送料無料

ユニットコムでは、会員限定でBTOパソコン送料無料サービスも実施中。対象は日本全国で、沖縄や離島も含まれる。ただしアウトレット品・中古PCは対象外となるので注意が必要だ。

環境配慮モデルもラインナップ

パソコン工房の取り扱い製品には、環境にやさしいグリーン購入法適合商品も多数用意されている。環境意識の高いユーザーにとっても魅力的な選択肢となるだろう。

今回の「超総力祭SALE」は、最新のゲーミングPCから実用的なノートPC、高性能ワークステーションまで幅広く揃う絶好のチャンス。自分の用途や予算に合った最適なPCを、この機会に手に入れてみてはいかがだろうか。