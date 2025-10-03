REGZAの最新4Kテレビやゲーミングモニターが割引価格に｜10月15日までセール開催

ソフマップ・ドットコム、「REGZA SALE」を期間限定開催

ソフマップ・ドットコムは、10月3日から15日までの期間限定で、REGZAの4K液晶テレビやプロジェクター、ゲーミングモニターを対象とした「REGZA SALE」を実施している。

今回のセールでは、人気の4K液晶テレビ「REGZA 65E350M」が90,090円という特別価格で登場。そのほかにも、多彩なREGZA製品が値引き対象となっている。

4K液晶REGZA E350シリーズの特徴

E350シリーズは、65インチから85インチまでのサイズを展開。最新映像エンジン「レグザエンジンZR」を搭載し、高精細な画質と快適な操作性を実現している。

ネット動画や録画コンテンツを大画面で美しく楽しめるのはもちろん、スポーツ観戦や映画鑑賞にも最適だ。



そのほかにも、ゲーミングモニターRM-G276N、レグザ レーザープロシェクター RLC-V7Rがそれぞれ10月15日までお買い得となっている。

期間限定でお得にREGZAを入手

今回の「REGZA SALE」は、最新モデルを含む製品を特別価格で購入できる絶好のチャンス。

公式通販サイトから手軽に注文できるため、テレビやモニター、プロジェクターの買い替えを検討している方に最適のタイミングといえるだろう。

気になる商品があるなら、この期間を逃さずチェックしてみてほしい。