リクルートスーツ、就活でしか着ないならレンタルでいいんじゃないか説

リクルートスーツといえば、就職活動の象徴だ。量販店の売り場に整然と並ぶ黒や紺のスーツは、学生に対する「通過儀礼」の衣装のように見える。しかし、その一着は決して安くはない。数万円単位の出費は、家計を支える親にとっても学生自身にとっても小さくない負担だ。

就職活動中の学生を対象に、リクルートスーツを購入せずに借りられるサービス「caricuru（カリクル）」を運営するシーマインドキャリアは10月1日、同サービスの累計登録者数が8万人を突破したと発表した。

「就活にかかる余計な出費をなくし、すべての学生が平等に挑戦できる環境を提供する」ことを目的に誕生したというcaricuruは、LINEで簡単にリクルートスーツのレンタル予約ができ、就活が終わるまで無料で利用可能な点が支持を集めており、登録者増へとつながっている。

利用したい場合は、まずcaricuru公式LINEを「友だち」に追加し、会員登録と本人確認の電話を済ませる。サイズを確認し、希望のレンタル店舗・日時を選択して予約する。

スーツのレンタルはコナカが展開するSUIT SELECTが担当。返却にクリーニングや予約は不要で、入社後も借りたスーツを着たい学生は特別価格で買い取りも可能。

対象は主に大学3年生・4年生。なお、公式LINEでは無料レンタルの申込だけでなく、ES添削・企業紹介・就活相談・お得なクーポン配信など、就活に関するさまざまな情報をチェックできるようになっている。

近年、就職活動においては交通費や選考準備費用など、学生の経済的負担が大きな課題となっている。経済的な理由で就職活動に不安を抱える学生も少なくない。学生の経済的負担の軽減やキャリア形成の機会格差解消のニーズが高まる中、全国の学生に利用が広がっているという。

シーマインドキャリアは、今後の目標として累計登録者10万人突破を掲げ、さらなるサービス拡充と利便性向上に取り組む意向を示している。学生の経済的な不安を軽減し、地域や家庭環境による機会格差をできる限り抑えることをめざすとしている。

スマートフォンからスーツのレンタルの手続きができるだけでなく、あわせて就活の情報も入手できるようにしているのは、LINEを日常的に使う世代にふさわしいサービスといえる。就活準備を「スマホから始める」「必要なものは必要なときだけレンタルする」という体験は、これからの学生たちにとって当たり前の光景になるのかもしれない。