最新ゲーミングPCが激安！ パソコンショップSEVENの限定セールで最大5万円引き

パソコンショップSEVEN、10月2日限定の大規模セールを開催

BTOパソコンメーカーセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月2日に24時間限定の特別セール 「2025/10/2 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが、 最大50,000円引きで購入できる注目イベントだ。

セールの目玉「ZEFT Z55BP」

今回のセールで最も注目を集めるのが、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z55BP」。

主なスペックは、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64bit、CPUはIntel Core Ultra9-285K、 グラフィックボードにNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載。さらに32GB DDR5メモリと 2TB SSDストレージを備えている。

通常価格529,800円のところ、今回は50,000円引きの特価479,800円（税抜）で販売される。

その他の注目モデル

高性能かつ幅広い用途に対応するモデルも特価で登場する。

「ZEFT Z58F」は、家庭用パソコンとして十分な性能を持ち、 通常166,800円から7,000円オフの159,800円（税抜）で購入可能。

「ZEFT Z56D」は、中級ゲーマー向けに設計されたモデルで、 Intel Core i7-14700Fを搭載。通常284,800円から15,000円引きの269,800円（税抜）で提供される。

購入方法とセール期間

購入はパソコンショップSEVEN公式オンラインストアから可能で、全国送料無料で届けられる。

セールの開催期間は10月2日0:00〜23:59の24時間限定。詳細や注文は、特設ページで確認できる。

限定24時間のビッグセール。最新ゲーミングPCや高性能デスクトップを お得に手に入れるチャンスを逃さないように！