RTX 5090搭載モデルも対象！ セブンアールジャパンが24時間限定セール開催

セブンアールジャパンは、9月30日限定で「24時間スペシャルセール」を開催する。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが、最大75,000円OFFで購入できる注目のキャンペーンだ。セール期間は9月30日0:00から23:59までの1日限定となっている。

今回のセールで特に注目されているのが、フラッグシップモデル「ZEFT Z55HZ」。最新のIntel Core Ultra7-265FプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5090を搭載した高性能ゲーミングPCで、ハイエンド環境を求めるユーザーに最適だ。

通常価格734,800円のところ、セール期間中は75,000円引きの659,800円（税抜）で購入可能。さらに送料無料の特典も付属しており、お得な内容となっている。

他にも魅力的なラインナップが用意されている。例えば、AMD Ryzen 9 9950Xを搭載した「SR-ar9-9360D/S9」は通常226,800円から7,000円引きの219,800円（税抜）に。送料無料も適用される。

また、GeForce RTX 5080を搭載した「ZEFT Z54QS」も見逃せない。通常587,800円のところ、58,000円引きの529,800円（税抜）で提供され、こちらも送料無料だ。

今回のスペシャルセールでは、紹介した製品以外にも全10商品が割引対象に含まれている。詳細な仕様や購入方法は、セブンアールジャパン公式サイト内のセール特設ページで確認可能だ。

最新ゲーミングPCをお得に入手できるこの1日限定のチャンスを、ぜひお見逃しなく。