【期間限定】セブンアールジャパンのBTOパソコンが最大9万円OFF！ 最新ゲーミングPCセール情報

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、9月29日に24時間限定セールを開催する。この特別なセールでは、最新世代のゲーミングPCや高性能デスクトップPCを、最大90,000円引きで購入できるチャンスが用意されている。ハイスペックPCをお得に入手できる絶好の機会だ。

セール注目モデル3選

1. ZEFT Z55CE

OS：Windows 11 Pro

CPU：Intel Core Ultra9-285K

GPU：GeForce RTX 5090

メモリ：128GB DDR5

通常価格：879,800円 → セール価格：789,800円（90,000円OFF、税抜）

最新世代のハイエンドCPUとグラフィックカードを搭載したフラッグシップモデル。動画編集や3Dレンダリングなど、クリエイティブ用途にも最適だ。

2. ZEFT R60AM

CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU：GeForce RTX 4060

メモリ：32GB

ストレージ：1TB SSD

通常価格：264,800円 → セール価格：249,800円（15,000円OFF、税抜）

AMDの最新ゲーミング向けCPUとRTX 4060を組み合わせた、コストパフォーマンスに優れたモデル。ミドルクラスながら最新ゲームを快適に楽しめる。

3. ZEFT Z54BS

CPU：Intel Core Ultra9-285K

GPU：GeForce RTX 4060 Ti

メモリ：64GB DDR5

通常価格：376,800円 → セール価格：349,800円（27,000円OFF、税抜）

高性能CPUに加え、十分なメモリを搭載したバランス型ハイスペックPC。ゲーマーからクリエイターまで幅広いニーズに対応する。

セールの詳細

対象商品は上記3モデルを含む全10機種。どの商品も送料無料で購入可能だ。さらに、公式サイトのセール特設ページでは、スペック詳細や追加情報を確認できる。

この24時間限定セールは、ハイエンドPCを探している人にとって見逃せない内容だ。購入を検討しているなら、このタイミングを逃さないようにしてほしい。