【期間限定】セブンアールジャパンのBTOパソコンが最大9万円OFF！ 最新ゲーミングPCセール情報

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、9月29日に24時間限定セールを開催する。この特別なセールでは、最新世代のゲーミングPCや高性能デスクトップPCを、最大90,000円引きで購入できるチャンスが用意されている。ハイスペックPCをお得に入手できる絶好の機会だ。
セール注目モデル3選
1. ZEFT Z55CE
OS：Windows 11 Pro
CPU：Intel Core Ultra9-285K
GPU：GeForce RTX 5090
メモリ：128GB DDR5
通常価格：879,800円 → セール価格：789,800円（90,000円OFF、税抜）
最新世代のハイエンドCPUとグラフィックカードを搭載したフラッグシップモデル。動画編集や3Dレンダリングなど、クリエイティブ用途にも最適だ。
2. ZEFT R60AM
CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU：GeForce RTX 4060
メモリ：32GB
ストレージ：1TB SSD
通常価格：264,800円 → セール価格：249,800円（15,000円OFF、税抜）
AMDの最新ゲーミング向けCPUとRTX 4060を組み合わせた、コストパフォーマンスに優れたモデル。ミドルクラスながら最新ゲームを快適に楽しめる。
3. ZEFT Z54BS
CPU：Intel Core Ultra9-285K
GPU：GeForce RTX 4060 Ti
メモリ：64GB DDR5
通常価格：376,800円 → セール価格：349,800円（27,000円OFF、税抜）
高性能CPUに加え、十分なメモリを搭載したバランス型ハイスペックPC。ゲーマーからクリエイターまで幅広いニーズに対応する。
セールの詳細
対象商品は上記3モデルを含む全10機種。どの商品も送料無料で購入可能だ。さらに、公式サイトのセール特設ページでは、スペック詳細や追加情報を確認できる。
この24時間限定セールは、ハイエンドPCを探している人にとって見逃せない内容だ。購入を検討しているなら、このタイミングを逃さないようにしてほしい。