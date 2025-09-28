高性能ゲーミングPCが最大100,000円引き！ パソコンショップSEVEN 24時間セール情報

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月28日限定で「24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが最大100,000円割引となる注目のセールだ。PCの買い替えやアップグレードを検討している人は、見逃せないチャンス。

注目の商品としては、通常価格899,800円の「ZEFT Z55XX」が特価799,800円（税抜）で登場する。このハイエンドモデルは、Intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5090を搭載し、64GB DDR5メモリ、2000GB SSD + 2TB HDDの大容量ストレージを備え、圧倒的な性能を発揮する。

また「ZEFT R53JC」は、AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサとGeForce RTX 4060 Tiを搭載し、通常価格から12,000円引きの特価257,800円（税抜）。コストパフォーマンスに優れた人気モデルだ。

さらに「ZEFT R62Y」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを装備。通常価格から21,000円引きの308,800円（税抜）で提供され、ハイスペック志向のユーザーに最適な一台となっている。

セール概要

開催日時：2025年9月28日 0:00～23:59

購入方法：特設ページから注文可能

特設ページ：公式セールページはこちら

対象商品：全10モデル

特典：送料無料

今回のセールは、厳選された10種類のゲーミングPCが対象となっており、いずれも送料無料で購入可能。高性能ゲーミングPCをお得に入手できる、まさに24時間限定のビッグチャンスだ。