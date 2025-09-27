RTX 5080搭載「ZEFT Z55XZ」が5万円引き！ 1日限定セール情報

セブンアールジャパンは、9月27日に同社が運営するオンラインショップ「パソコンショップSEVEN」にて、24時間限定セールを実施する。セール期間は9月27日0:00から23:59まで。期間中は、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大5万円引きで販売される。

目玉商品：ZEFT Z55XZ

今回のセールで最も注目されるのが、ハイエンドモデル「ZEFT Z55XZ」だ。



このモデルにはIntel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードが搭載され、圧倒的なパフォーマンスを実現している。通常価格489,800円のところ、セール中は439,800円（税抜）に値下げされる。

さらに、ほかの人気シリーズも特価で登場する。対象モデルにはZEFT Z54QOやZEFT Z57Fが含まれる。

ZEFT Z54QO：高性能＆お手頃価格

「ZEFT Z54QO」は、コストを抑えつつ高い性能を求めるユーザーに最適な一台。



Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 4060を搭載し、ゲーミング用途に十分な処理能力を持つ。通常価格314,800円が、セールでは289,800円（税抜）で提供される。

ZEFT Z57F：コスパ重視のミドルスペック

コストパフォーマンスを重視するユーザーには「ZEFT Z57F」がおすすめ。



ミドルスペックながらもバランスの取れた性能を持ち、通常価格206,800円が198,800円（税抜）に割引される。

セール概要

今回の24時間限定セールでは、紹介したモデルを含む合計10商品が対象。さらに送料無料で購入可能だ。



最新の高性能PCをお得に入手するチャンスとなっているため、ゲーミングPCやデスクトップPCの購入を検討している人は、この機会を見逃さないようにしたい。

詳細は、パソコンショップSEVENのセール特設ページにて確認できる。