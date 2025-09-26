Ryzen 9搭載ゲーミングPCが最大4.2万円オフ！ 大規模セール開催中

【24時間限定】パソコンショップSEVEN、大規模セール開催！最新ゲーミングPCが最大42,000円オフ
セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月26日に24時間限定の大規模セールを実施する。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCを、最大42,000円引きで購入できる注目イベントだ。
注目モデル① ハイエンドゲーミングPC「ZEFT R60TQ」
セールの目玉は、圧倒的な性能を誇る 「ZEFT R60TQ」。
CPU：AMD Ryzen 9 9950X
GPU：Radeon RX 9070XT
メモリ：32GB DDR5
ストレージ：2000GB SSD
ケース：ミドルタワー仕様
通常価格439,800円のところ、42,000円オフの特別価格397,800円（税抜、送料無料） で販売される。ハイエンド志向のゲーマーにとって見逃せない一台だ。
注目モデル② バランス重視の「ZEFT Z56T」
コストパフォーマンスに優れた 「ZEFT Z56T」 もセール対象。
CPU：Intel Core Ultra5-235
GPU：GeForce RTX 5060 Ti
メモリ：16GB DDR5
ストレージ：1000GB SSD
ケース：静音仕様のCoolerMaster Silencio S600
電源：650W 80Plus Bronze
通常217,800円が9,000円引きの208,800円（税抜）に。静音性とパワーを両立した一台で、幅広いユーザーにおすすめ。
注目モデル③ プロ仕様の「ZEFT Z55CW」
クリエイティブ用途やビジネスにも対応する 「ZEFT Z55CW」。
CPU：Intel Core Ultra7-265KF
GPU：GeForce RTX 4060
メモリ：32GB DDR5
通常価格226,800円が7,000円オフの219,800円（税抜）に。
セール概要
開催日時：2025年9月26日 0:00～23:59
対象商品：全10モデル
割引額：最大42,000円オフ
詳細情報：セール特設ページにて公開
24時間だけの限定セールのため、ハイスペックなゲーミングPCやデスクトップPCを狙っている人は、このチャンスを逃さないでほしい。