Ryzen 9搭載ゲーミングPCが最大4.2万円オフ！ 大規模セール開催中

【24時間限定】パソコンショップSEVEN、大規模セール開催！最新ゲーミングPCが最大42,000円オフ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月26日に24時間限定の大規模セールを実施する。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCを、最大42,000円引きで購入できる注目イベントだ。

注目モデル① ハイエンドゲーミングPC「ZEFT R60TQ」

セールの目玉は、圧倒的な性能を誇る 「ZEFT R60TQ」。

CPU：AMD Ryzen 9 9950X

GPU：Radeon RX 9070XT

メモリ：32GB DDR5

ストレージ：2000GB SSD

ケース：ミドルタワー仕様

通常価格439,800円のところ、42,000円オフの特別価格397,800円（税抜、送料無料） で販売される。ハイエンド志向のゲーマーにとって見逃せない一台だ。

注目モデル② バランス重視の「ZEFT Z56T」

コストパフォーマンスに優れた 「ZEFT Z56T」 もセール対象。

CPU：Intel Core Ultra5-235

GPU：GeForce RTX 5060 Ti

メモリ：16GB DDR5

ストレージ：1000GB SSD

ケース：静音仕様のCoolerMaster Silencio S600

電源：650W 80Plus Bronze

通常217,800円が9,000円引きの208,800円（税抜）に。静音性とパワーを両立した一台で、幅広いユーザーにおすすめ。

注目モデル③ プロ仕様の「ZEFT Z55CW」

クリエイティブ用途やビジネスにも対応する 「ZEFT Z55CW」。

CPU：Intel Core Ultra7-265KF

GPU：GeForce RTX 4060

メモリ：32GB DDR5

通常価格226,800円が7,000円オフの219,800円（税抜）に。

セール概要

開催日時：2025年9月26日 0:00～23:59

対象商品：全10モデル

割引額：最大42,000円オフ

詳細情報：セール特設ページにて公開

24時間だけの限定セールのため、ハイスペックなゲーミングPCやデスクトップPCを狙っている人は、このチャンスを逃さないでほしい。