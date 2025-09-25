最新ゲーミングPCセール情報｜ZEFTシリーズが24時間限定で最大46,000円値引き

セブンアールジャパン、9月25日に24時間限定セール開催 ― 最新ゲーミングPCが最大46,000円引き

セブンアールジャパンは、9月25日限定で「24時間セール」を実施する。対象となるのは最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCで、最大46,000円の割引が適用される。

目玉モデル「ZEFT Z55IL」が大幅値引き

今回のセール注目モデルは「ZEFT Z55IL」。このミドルタワー型PCは以下の最新スペックを搭載している。

OS：Microsoft Windows 11 Pro 64bit

CPU：Intel Core Ultra7-265F

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080

ストレージ：2TB SSD

通常価格473,800円（税抜）のところ、46,000円オフの427,800円（税抜）で購入可能。さらに送料無料特典も付いている。

他モデルもお得にラインアップ

「ZEFT Z55IL」以外にも、家庭用やビジネス用途に適した「ZEFT Z56H」や「ZEFT Z52I」などもセール対象。これらのモデルは23,000円〜21,000円の割引が適用され、高いスペックをより手頃な価格で入手できる。

購入方法とセール期間

購入はオンラインストア「パソコンショップSEVEN」特設ページから簡単に行える。

セール期間は2025年9月25日 0:00〜23:59の24時間限定。

高性能ゲーミングPCを狙っているユーザーにとって、今回のセールは絶好のチャンスだ。購入を検討している人は、この機会を逃さないようにしたい。