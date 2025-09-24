このページの本文へ

パソコンショップSEVENセール！ ゲーミングPCが最大49,000円オフ【9月24日】

2025年09月24日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月24日の0:00から23:59までの24時間限定で大規模なセールを実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが、最大49,000円割引となる注目イベントだ。

セール注目商品

　今回のセールでは、ハイエンドゲーマーやプロユーザーに最適なフラッグシップモデルZEFT Z57Wが目玉商品として登場。

搭載OS：Windows 11 Home 64bit
CPU：Intel Core Ultra9-285K
GPU：GeForce RTX 5070 Ti

　通常価格498,800円（税抜）が49,000円引きの449,800円（税抜）で提供され、さらに送料無料だ。

コストパフォーマンス重視のモデルもラインナップ

　セール対象はハイエンドPCだけではない。幅広いユーザー層に向けたモデルも割引対象となっている。

ZEFT Z57D：通常215,800円（税抜） → 207,800円（税抜）（8,000円オフ、送料無料）
SR-ar5-5660J/S9：通常134,800円（税抜） → 129,800円（税抜）（5,000円オフ、送料無料）

合計10モデルが割引対象

　今回のセールでは、合計10種類の最新PCが特別価格で購入可能。パソコンショップSEVEN公式サイトには特設ページが設けられており、セール対象モデルの詳細が確認できる。

まとめ

　この24時間限定セールは、最新ゲーミングPCやデスクトップPCをお得に手に入れる絶好のチャンス。高性能モデルを狙っている人も、コスパ重視で探している人も、この機会を見逃さないでほしい。

■関連サイト

