RTX 5090＆Core i7搭載の最強ゲーミングPCが値引き！ セブンアールジャパン特価セール

【24時間限定】BTOパソコン「セブンアールジャパン」最新ゲーミングPCが最大79,000円オフ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、9月23日に「24時間限定セール」を開催する。セール期間は9月23日0:00～23:59の1日限定。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが、最大79,000円引きの特別価格で購入可能だ。

セール注目モデル

OS：Windows 11 Pro 64bit

CPU：Intel Core i7-14700KF

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5090

メモリ：64GB DDR5

ストレージ：2TB SSD

通常価格：728,800円（税抜）

特別価格：649,800円（税抜）＋送料無料

最上位クラスのスペックを誇り、大幅な値引きで登場する。

OS：Windows 11 Home 64bit

CPU：Intel Core Ultra7-265F

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB

メモリ：32GB DDR5

通常価格：287,800円（税抜）

特別価格：269,800円（税抜）

ゲーミングやクリエイティブ作業に最適なハイコストパフォーマンスモデル。

CPU：Intel Core Ultra9-285K

GPU：NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

メモリ：32GB DDR5

ストレージ：1TB SSD

通常価格：347,800円（税抜）

特別価格：319,800円（税抜）

ハイエンド志向のユーザーに向けた、バランスの取れた高性能PC。

セール概要

開催日：2025年9月23日

期間：0:00～23:59の24時間限定

特典：送料無料

対象製品：合計10モデル以上

詳細・購入：セブンアールジャパン公式セールサイト

今回のセールは、ゲーミングPCやクリエイター向けPCの買い替えを検討している人にとって絶好のチャンスだ。