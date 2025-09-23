RTX 5090＆Core i7搭載の最強ゲーミングPCが値引き！ セブンアールジャパン特価セール

【24時間限定】BTOパソコン「セブンアールジャパン」最新ゲーミングPCが最大79,000円オフ
BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、9月23日に「24時間限定セール」を開催する。セール期間は9月23日0:00～23:59の1日限定。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが、最大79,000円引きの特別価格で購入可能だ。
セール注目モデル
ZEFT Z55BU
OS：Windows 11 Pro 64bit
CPU：Intel Core i7-14700KF
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5090
メモリ：64GB DDR5
ストレージ：2TB SSD
通常価格：728,800円（税抜）
特別価格：649,800円（税抜）＋送料無料
最上位クラスのスペックを誇り、大幅な値引きで登場する。
ZEFT Z57K
OS：Windows 11 Home 64bit
CPU：Intel Core Ultra7-265F
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB
メモリ：32GB DDR5
通常価格：287,800円（税抜）
特別価格：269,800円（税抜）
ゲーミングやクリエイティブ作業に最適なハイコストパフォーマンスモデル。
ZEFT Z54BQ
CPU：Intel Core Ultra9-285K
GPU：NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
メモリ：32GB DDR5
ストレージ：1TB SSD
通常価格：347,800円（税抜）
特別価格：319,800円（税抜）
ハイエンド志向のユーザーに向けた、バランスの取れた高性能PC。
セール概要
開催日：2025年9月23日
期間：0:00～23:59の24時間限定
特典：送料無料
対象製品：合計10モデル以上
詳細・購入：セブンアールジャパン公式セールサイト
今回のセールは、ゲーミングPCやクリエイター向けPCの買い替えを検討している人にとって絶好のチャンスだ。