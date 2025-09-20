ゲーミングデスクトップPCが特別価格で登場　Ryzen 7 & RTX 5060 Ti搭載モデルも

ソフマップ、期間限定ゲーミングPCセール開催！ハイエンドモデルが特別価格に

ソフマップでは、9月20日から9月28日までの限定期間で、同社指定のゲーミングデスクトップパソコンを対象としたセールを実施中だ。今回の注目商品は、STORM製のゲーミングデスクトップPC「SE257XB56TH32G1」。最新ゲームを快適にプレイできる高性能モデルがラインナップされている。

ハイエンド構成「SE257XB56TH32G1」の魅力

「SE257XB56TH32G1」は、Ryzen 7 5700XプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti（16GB）を搭載。さらに32GBメモリと1TB SSDを備え、ゲームプレイはもちろん、動画編集や3DCG制作といった負荷の高いクリエイティブ作業にも最適だとしている。



高画質・高フレームレートで最新タイトルを楽しみたいゲーマーから、効率的な制作環境を求めるクリエイターまで幅広く対応できるスペックとなっている。

セール特典と限定クーポン

今回のセールでは、対象PCが特別価格で提供されるほか、ソフマップ会員限定の5,000円引きクーポンも配布中。さらに、全6種類のカラーバリエーションから好みのデザインを選べるため、自分だけのデスクトップ環境を構築する絶好のチャンスだ。