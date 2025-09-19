SONY高級レンズやApple iPadもお得！ 中古AUTUMN SALE開催中

ソフマップは、中古専門サイト「リコレ！」にて「中古AUTUMN SALE」を9月28日までの期間限定で開催中だ。セール期間中は、人気の電子機器が特別価格で購入できるチャンスとなっている。

対象商品はスマートフォンやパソコンにとどまらず、カメラやオーディオ機器まで幅広いラインアップを用意。たとえば「Galaxy S23 SCG19 256GB」が67,980円、「Windows11 Pro搭載 ThinkPad X1 Carbon Gen 8」が59,980円と、いずれもお得な価格設定となっている。



さらに、注目のカメラレンズ「SONY FE 70-200mm F4G OSS SEL70200G (Eレンズ)」も99,980円で登場。

加えて、iPadやワイヤレスイヤホンなど人気のデジタル機器もセール対象となっているため、欲しかった製品を手頃に手に入れる絶好のタイミングといえる。

セールの詳細や最新の在庫状況は、公式中古専門サイト「リコレ！」で確認可能。この機会を逃さず、高品質な中古電子機器を特価で手に入れよう。