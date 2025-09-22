【Core Ultra9・RTX 5080搭載】ハイスペックPCが9/22限定7万円引き｜パソコンショップSEVEN

2025年9月22日限定！パソコンショップSEVENの「24時間限定セール」
パソコンショップSEVENを展開するセブンアールジャパンは、9月22日に「24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが、最大70,000円引きで手に入る注目のキャンペーンだ。
セール概要
開催期間：2025年9月22日 0:00 ～ 23:59
対象商品：「ZEFT Z55XO」「ZEFT R61AT」「ZEFT R61GK」など人気モデル
割引額：最大70,000円オフ
特典：送料無料
注目モデルとセール価格
ZEFT Z55XO
CPU：Intel Core Ultra9-285K
GPU：GeForce RTX 5080
メモリ：128GB DDR5（32GB×4）
ストレージ：2000GB SSD + 2TB HDD
価格：通常 619,800円 → 549,800円（税抜、70,000円オフ）
ZEFT R61AT
CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D
GPU：Radeon RX 7800XT
メモリ：64GB DDR5（32GB×2）
価格：通常 399,800円 → 369,800円（税抜、30,000円オフ）
ZEFT R61GK
GPU：GeForce RTX 5070
メモリ：16GB DDR5（8GB×2）
ストレージ：1000GB SSD
価格：通常 323,800円 → 299,800円（税抜、24,000円オフ）
購入方法
対象モデルはすべて送料無料で提供。詳細は特設ページから確認・購入可能だ。