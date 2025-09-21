ハイエンドからコスパモデルまで特価！セブンアールジャパンのゲーミングPCセール情報

セブンアールジャパンは、9月21日の1日限定で最新のゲーミングPCおよびデスクトップPCを対象とした「24時間限定セール」を開催する。期間中は最大90,000円の値引きが適用され、この日だけの特価で購入できる。

注目のハイエンドモデル「ZEFT Z55CE」

セールの目玉となるのは、上位クラスの性能を誇るゲーミングPC「ZEFT Z55CE」。搭載するのは最新のintel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボード。さらに128GB DDR5メモリと2000GB SSDストレージを備え、圧倒的な処理能力を実現している。通常価格879,800円（税抜）のところ、90,000円引きの789,800円（税抜）で提供される。

コスパに優れた「ZEFT Z55AQ」も対象

高性能ながら手頃な価格帯で人気の「ZEFT Z55AQ」も特別価格で登場。こちらはintel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 4060を搭載し、32GBメモリと1000GB SSDを備えたバランスの良い構成となっている。通常297,800円（税抜）から26,000円引きの271,800円（税抜）で販売される。

そのほかのセール対象モデル

さらに、AMD Ryzen 7 9800X3Dを採用した「ZEFT R61GL」をはじめ、全10モデルがセール対象にラインアップ。いずれも送料無料で提供され、購入はセール特設ページから可能だ。