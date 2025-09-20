ZEFT Z55XXが10万円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定ゲーミングPCセール

パソコンショップSEVEN、9月20日に「24時間限定セール」を開催

セブンアールジャパンが運営する パソコンショップSEVEN は、9月20日に「2025/9/20 24時間限定セール」を実施する。

この特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大10万円引きで登場。販売期間は9月20日0:00～23:59までの24時間限定。

注目商品「ZEFT Z55XX」

セールの目玉となるのが、ハイエンドゲーミングPC 「ZEFT Z55XX」。

・OS: Microsoft Windows 11 Pro

・CPU: Intel Core Ultra9-285

・GPU: GeForce RTX 5090

通常価格899,800円のところ、セール限定で100,000円引きの799,800円（税抜）に。さらに送料無料で自宅配送に対応している。詳細は公式サイトの特設ページから確認可能だ。

他のセール対象モデル

「ZEFT Z55XX」以外にも、コストパフォーマンスに優れたモデルがラインナップされている。

・ZEFT Z57O：207,800円（税抜）

・ZEFT Z57P：256,800円（税抜）

どちらもMicrosoft Windows 11 Homeを搭載し、CPUやグラフィックボードの構成が異なるものの、最新技術を取り入れた高性能PCだ。

セール情報の確認方法

すでに公式サイトでセール特設ページが公開されている。

各モデルの詳細や最新情報をチェックし、気になるPCがあればすぐに注文可能。

24時間限定の大幅値引きとなるため、欲しいモデルを確実に手に入れるには迅速な判断が鍵となるだろう。