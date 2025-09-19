4万円以上お得に！ パソコンショップSEVENの最新ゲーミングPCセールは9月19日24時間限定

パソコンショップSEVENは、9月19日に24時間限定セールを開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大41,000円オフで購入できる特別企画だ。

注目モデル「ZEFT Z55EE」は、Intel Core i7-14700KFプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載したハイエンドモデル。メモリは64GB DDR5、ストレージは2TB SSDという高性能仕様。通常価格425,800円（税抜）が、特価384,800円（税抜）で販売される。

「ZEFT R60SN」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070を搭載。メモリ32GB DDR5、ストレージ1TB SSDを備えた高性能モデルだ。こちらも28,000円オフの319,800円（税抜）で提供され、送料無料で購入可能。

「ZEFT Z55AW」は、最新のIntel Core Ultra 9-285プロセッサを採用し、GeForce RTX 4060 Tiを搭載。メモリ64GB、ストレージ1TB SSDを備えている。通常424,800円（税抜）が、41,000円引きの383,800円（税抜）となる。

今回の24時間限定セールは、特設ページから確認可能。各製品の詳細情報も掲載されており、購入検討に役立つだろう。