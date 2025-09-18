Ryzen 7×Radeon搭載「ZEFT R63K」が48,000円オフ！ セブンアールジャパン24時間限定セール

セブンアールジャパンは、9月18日限定で「2025/9/18 24時間セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大48,000円オフとなるお得なキャンペーンだ。セールは特設ページにて、9月18日の0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

注目のハイエンドモデル「ZEFT R63K」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載。64GB DDR5メモリと合計4TBのストレージ容量を備え、最新の高負荷ゲームも快適にプレイできる。通常価格467,800円（税抜）のところ、セール中は419,800円（税抜）で販売。さらに、NZXT H9 FLOW RGBホワイトケースの洗練されたデザインも大きな魅力だ。

ミドルレンジモデルでは「ZEFT R60HG」と「ZEFT R60HC」が登場。「ZEFT R60HG」はAMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 4060 Tiを搭載し、16GB DDR5メモリと1TB SSDを備えたバランスの良い構成。通常248,800円（税抜）のところ、セール価格は226,800円（税抜）となる。

一方、「ZEFT R60HC」はメモリ構成が16GB DDR5（16GB×1）となり、より価格を抑えたモデル。セールでは216,800円（税抜）から購入可能で、コストを抑えつつ高性能PCを求めるユーザーに適している

このほか、全10種類のPCがセール対象となっており、詳しいラインアップは公式サイトで確認できる。さらに全国どこでも送料無料で配送されるため、安心して購入可能。

セール概要まとめ：

・開催日：2025年9月18日（0:00～23:59）

・割引額：最大48,000円オフ

・対象：全10モデル（ゲーミングPC／デスクトップPC）

・特典：全国送料無料

PCの買い替えや新規購入を検討している人にとって、この24時間限定セールは見逃せないチャンスだ。