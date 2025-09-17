このページの本文へ

9/17だけ！ 最新ゲーミングPCが超特価に｜ZEFTシリーズもセール対象

2025年09月17日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

BTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンの24時間限定セール

　BTOパソコンメーカーセブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」は、9月17日に24時間限定セールを実施する。セール期間は当日の0:00から23:59までの1日限定で、公式オンラインショップにて開催される。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大76,000円割引で購入可能だ。

セールの目玉：ZEFTシリーズの最新ゲーミングPC

　今回のセールで注目を集めるのは、ハイスペックゲーミングPC「ZEFTシリーズ」だ。

　上位モデル ZEFT Z55BY は、処理性能に優れたIntel Core Ultra7-265KF と最新GPU GeForce RTX 5090 を搭載。さらに 64GB DDR5メモリ を備え、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。

　通常価格 769,800円のところ、セールでは76,000円オフの693,800円（税抜） で販売される。

コスパ重視ユーザー必見の『ZEFT R60GR』

　手頃な価格で高性能ゲーミングPCを探しているユーザーには ZEFT R60GR がオススメ。

　AMD Ryzen 9 9900Xプロセッサと GeForce RTX 5060 Ti を搭載し、ゲームはもちろん、幅広い用途で活躍する。

　通常価格226,800円（税抜）から7,000円割引の219,800円（税抜）で購入可能だ。

そのほか全10商品がセール対象

　今回の24時間限定セールでは、上記2モデルを含む全10モデルのゲーミングPC・デスクトップPCが特別価格で提供される。

　「前から気になっていたPCを買うチャンス」として、多くのユーザーにとって見逃せないイベントとなっている。

セール参加方法

　セールの詳細は、公式オンラインショップの特設ページで確認可能。

　販売は9月17日0:00から23:59までの1日限定となるため、欲しいモデルがある人は早めのチェックがおすすめだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

アクセスランキング