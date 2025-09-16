Core Ultra9-285K×RTX 5070 Ti搭載機が特価｜パソコンショップSEVEN 9/16限定セール

【9/16限定】パソコンショップSEVEN「24時間限定セール」—最新ゲーミングPC/デスクトップPCが最大49,000円OFF
BTOパソコンメーカー・セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月16日限定で『2025/9/16 24時間限定セール』を開催。最新技術を搭載したゲーミングPCやデスクトップPCが最大49,000円割引。高性能マシンをお得に手に入れるチャンスだ。
セール概要（見逃し厳禁）
開催日：9月16日（0:00〜23:59）※24時間限定
対象：最新のゲーミングPC／デスクトップPC
割引：最大49,000円OFF
点数：全10商品がラインナップ
目玉モデル①：ZEFT Z57W（ハイエンド・ゲーミングPC）
49,000円OFFで圧倒的パワーを手に。
価格：通常498,800円 → 449,800円（税抜）
CPU：Intel Core Ultra9-285K
GPU：GeForce RTX 5070 Ti
メモリ：64GB DDR5
ストレージ：2TB SSD + 2TB HDD
ケース：CoolerMaster MasterFrame 600 Black
ゲームもクリエイティブ作業も快適＆余裕。ハイエンドを狙うなら、この一台。
目玉モデル②：ZEFT R60IB（コスパ重視の万能機）
普段使いから軽めのゲームまで幅広くこなす実用モデル。
価格：通常209,800円 → 199,800円（税抜）
CPU：AMD Ryzen 5 9600
GPU：GeForce RTX 4060
メモリ：16GB DDR5
ストレージ：1TB SSD
“ちょうどいい性能”をしっかりお得に。
そのほかの注目モデル
ZEFT R61Dなど、全10商品がセール対象。用途や予算に合わせて選べる。
購入方法＆うれしい特典
購入：セールの特設ページから対象商品をチェック＆注文
詳細：各商品の商品詳細ページでスペックや仕様を確認可能
送料：送料無料でお届け
まとめ：9/16の24時間が勝負
欲しかったPCを賢く買うなら今。9月16日0:00〜23:59の一日限定。最新ゲーミングPCやデスクトップPCを最大49,000円OFFで手に入れるチャンスを逃さないでほしい。特設ページでラインナップ（全10商品）を今すぐチェック！