Core Ultra9-285K×RTX 5070 Ti搭載機が特価｜パソコンショップSEVEN 9/16限定セール

【9/16限定】パソコンショップSEVEN「24時間限定セール」—最新ゲーミングPC/デスクトップPCが最大49,000円OFF

BTOパソコンメーカー・セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月16日限定で『2025/9/16 24時間限定セール』を開催。最新技術を搭載したゲーミングPCやデスクトップPCが最大49,000円割引。高性能マシンをお得に手に入れるチャンスだ。

セール概要（見逃し厳禁）

開催日：9月16日（0:00〜23:59）※24時間限定

対象：最新のゲーミングPC／デスクトップPC

割引：最大49,000円OFF

点数：全10商品がラインナップ

49,000円OFFで圧倒的パワーを手に。

価格：通常498,800円 → 449,800円（税抜）

CPU：Intel Core Ultra9-285K

GPU：GeForce RTX 5070 Ti

メモリ：64GB DDR5

ストレージ：2TB SSD + 2TB HDD

ケース：CoolerMaster MasterFrame 600 Black

ゲームもクリエイティブ作業も快適＆余裕。ハイエンドを狙うなら、この一台。

普段使いから軽めのゲームまで幅広くこなす実用モデル。

価格：通常209,800円 → 199,800円（税抜）

CPU：AMD Ryzen 5 9600

GPU：GeForce RTX 4060

メモリ：16GB DDR5

ストレージ：1TB SSD

“ちょうどいい性能”をしっかりお得に。

そのほかの注目モデル

ZEFT R61Dなど、全10商品がセール対象。用途や予算に合わせて選べる。

購入方法＆うれしい特典

購入：セールの特設ページから対象商品をチェック＆注文

詳細：各商品の商品詳細ページでスペックや仕様を確認可能

送料：送料無料でお届け

まとめ：9/16の24時間が勝負

欲しかったPCを賢く買うなら今。9月16日0:00〜23:59の一日限定。最新ゲーミングPCやデスクトップPCを最大49,000円OFFで手に入れるチャンスを逃さないでほしい。特設ページでラインナップ（全10商品）を今すぐチェック！