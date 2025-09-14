【セール速報】ゲーミングPCが24時間限定で激安！最大70,000円引き

9月14日限定で、BTOパソコンメーカー「セブンアールジャパン」が運営するパソコンショップSEVENにて、24時間限定セールが開催される。この特別セールでは、最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが最大70,000円割引となる。

ハイエンドモデル「ZEFT Z55XO」

今回の目玉商品は、圧倒的なパフォーマンスを誇る「ZEFT Z55XO」だ。



OSはMicrosoft Windows 11 Proを搭載。CPUにはIntel Core Ultra9-285K、GPUにはNVIDIA GeForce RTX 5080を採用している。さらに、128GB DDR5メモリと2TB SSD + 2TB HDDの大容量ストレージを備え、ゲーマーはもちろん、動画編集や3DCG制作といったクリエイティブ用途にも最適だ。



通常価格619,800円が、今回のセールでは70,000円オフの549,800円（税抜）で購入可能となっている。

ミドルレンジモデル「SR-ar9-9360D/S9」

コストパフォーマンスを重視するなら「SR-ar9-9360D/S9」も注目だ。



AMD Ryzen 9 9950Xプロセッサを搭載し、16GB DDR5メモリと1TB SSDストレージを備えたバランスの良いモデル。通常価格226,800円が、セール期間中は219,800円（税抜7,000円オフ）で手に入る。

コンパクトモデル「ZEFT R53FE」

省スペースながら性能も妥協しないのが「ZEFT R53FE」だ。



AMD Ryzen 7 7800X3DとNVIDIA GeForce RTX 4060を搭載し、最新ゲームや日常的な用途にも十分対応できる。こちらも通常価格226,800円が、セールでは217,800円（税抜、9,000円オフ）に。

セール概要

開催日は2025年9月14日、時間は0:00から23:59までの24時間限定。さらに送料無料の特典も付いており、詳細は公式特設ページで確認できる。

今回のセールは1日限り。ハイエンドからミドルレンジ、コンパクトモデルまで揃ったラインアップを、特別価格で手に入れる絶好のチャンスだ。