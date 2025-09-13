ゲーマー必見！ハイスペックPC「ZEFTシリーズ」が特価｜9/13だけの限定セール

セブンアールジャパン、9月13日限定の特別セールを開催

セブンアールジャパンは、9月13日限定で最新のゲーミングPCおよびデスクトップPCを対象としたスペシャルセールを実施する。今回のセールでは、人気モデルが最大27,000円割引となり、オンラインストア限定で24時間だけ購入可能だ。開催時間は9月13日0:00から23:59まで。

セール注目モデルと割引価格

特に注目すべきは、圧倒的なパフォーマンスで評価されている「ZEFT」シリーズだ。

ZEFT R64I

AMD Ryzen 9 9900XプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックスを搭載。

通常価格376,800円 → 27,000円オフの349,800円（税抜）

ZEFT Z55IA

最新のIntel Core Ultra7-265Fプロセッサ採用。

通常価格249,800円 → 23,000円オフの226,800円（税抜）

ZEFT Z55AQ

Geforce RTX 4060搭載。

通常価格297,800円 → 26,000円オフの271,800円（税抜）

いずれのモデルも、最新OS「Windows 11 Home 64ビット版」を搭載している。

快適なスペックと特典

セール対象のPCはすべて1000GB SSDを標準装備し、大容量データの保存や高速処理もストレスなくこなせる。さらに、ケースはミドルタワーとマイクロタワーから選択可能。期間中は送料無料の特典も用意されている。

全10モデルが対象、詳細は特設ページへ

この限定セールでは上記3モデルに加え、合計10商品がラインナップ。幅広いスペック構成が揃っており、ゲーマーからクリエイターまで多様なニーズに対応する。

詳細はセブンアールジャパン公式オンラインストアの特設ページで確認可能だ。購入を検討している人は、販売数や在庫がなくなる前に早めのアクセスをおすすめしたい。