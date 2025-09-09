豊川部長の会社がkintone定着に至るまで　第3弾テレビCMが放映中

俳優の豊川悦司さんが出演するkintoneのテレビCMを、見たことがあるだろうか。現在、新キャストとして麻生久美子さんを起用した第3弾CMが放映中であり、CMシリーズのキャラクター相関図やストーリー解説も公開されている。

本テレビCMシリーズは、2023年10月に放送を開始。多くの企業でDXの推進が課題となる中、kintoneであれば誰もが簡単に、業務を改善するアプリがつくれることを訴求してきた。

第1弾では、豊川悦司さん演じる「ITの専門知識を持たない文系管理職」が、業務アプリをシュシュッとつくり、現場主導でDXを進める様子を描いた。第2弾では、豊川部長だけではなく部下たちも業務アプリを作成して、現場の課題を解決している。

そして、2025年9月1日より放送を開始した第3弾では、麻生久美子さんが演じる経理部の麻生部長も業務アプリをシュシュッとつくる。kintoneが全社に浸透し、誰もが楽しみながらDXを進めている様子を「たのしそうな部長2」篇と「みんなつかっている」篇の2篇で描いている。

今回、公開されたキャラクター相関図によると、豊川部長は、第一営業部で企業の売上をけん引する営業チームのリーダーとのことだ。

一方、経理部の麻生部長は、豊川部長と同じ大学の文学研究会に所属していた先輩後輩の間柄。豊川部長にkintoneを勧められ、最初は半信半疑だったものの、今ではアプリ作成に夢中だ。第2営業部にもkintone活用が広がっており、同部のアプリは部門を越えて活用されている。豊川部長の入社以来の先輩である執行役員も、kintoneによるDX推進に満足な様子だ。

豊川部長の会社にすっかり定着したkintone。第4弾の放送はあるのだろうか。

■新CM概要

・放送開始日：2024年9月1日から順次

・放送エリア：全国

・特設サイト：https://kintone.cybozu.co.jp/jp/lets-no-code/

・「たのしそうな部長２」篇 動画：https://youtu.be/x28_JrgqqUY

・「みんなつかっている」篇 動画：（15秒）https://youtu.be/mPpG0vE1dl4 / （30秒）https://youtu.be/B58I4LbLKLU

・「みんな、安心」篇 ウェブCM：https://youtu.be/-gOZEV1mFbM