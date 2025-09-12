【9/12限定】最新ゲーミングPCが最大10万円オフ！パソコンショップSEVENセール開催

【24時間限定】パソコンショップSEVENが特別セール開催！最大10万円オフで最新ゲーミングPCを手に入れるチャンス

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月12日限定で「24時間限定セール」を実施する。この注目のキャンペーンでは、最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが最大100,000円オフになるお得な内容となっている。

セールの目玉モデル

今回のセールで特に注目したいのが、ハイエンド仕様の以下の3モデルだ。

ZEFT Z55XX

Intel Core Ultra9-285 プロセッサとGeForce RTX5090を搭載したフラッグシップ級PC。

通常価格899,800円 → 799,800円（税抜、10万円引き）。

ZEFT R60FV

AMD Ryzen 9 9950X + Radeon RX 9060XT 搭載。

通常348,800円 → 323,800円（税抜、25,000円引き）。

ZEFT R60HV

AMD Ryzen 7 9800X3D と GeForce RTX 5070 Ti を組み合わせた最新モデル。

通常423,800円 → 379,800円（税抜、44,000円引き）。

いずれのモデルも送料無料で、コストパフォーマンスに優れたハイスペックPCを手に入れる絶好の機会だ。

セール概要

開催期間：2025年9月12日 0:00 ～ 23:59（24時間限定）

対象商品：「ZEFT Z55XX」「ZEFT R60FV」「ZEFT R60HV」を含む全10商品

購入方法：公式セール特設ページから注文可能

この1日限りのセールでは、ゲーミングに最適なハイスペックPCからクリエイティブ用途に強いモデルまで幅広くラインナップ。自分のニーズに合った理想の一台を、特別価格で手に入れられる貴重なチャンスだ。