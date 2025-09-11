【9/11だけ】パソコンショップSEVENのゲーミングPCが最大53,000円オフ！今すぐチェック

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月11日に「24時間限定セール」を実施する。開催時間は9月11日0:00～23:59まで。この1日限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大53,000円割引で購入可能だ。

注目のセール対象モデル

■ ZEFT R62N

OS: Microsoft Windows 11 Pro 64bit

CPU: AMD Ryzen 9 9900X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080

メモリ: 64GB DDR5

ストレージ: 2000GB SSD ＋ 2TB HDD

価格: 通常537,800円 → 484,800円（税抜、53,000円オフ）

■ ZEFT Z56BC

CPU: Intel Core Ultra7-265F

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB

メモリ: 32GB DDR5

ストレージ: 1000GB SSD

価格: 通常299,800円 → 285,800円（税抜き、14,000円オフ）

■ ZEFT Z54QO

価格: 通常314,800円 → 289,800円（税抜き、25,000円オフ）

セールの詳細と購入方法

この限定セールでは、上記モデルを含む全10製品が対象。さらに、オンラインストアからの注文で送料無料が適用されるのも魅力だ。詳細は公式のセール特設ページから確認できる。