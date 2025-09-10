RTX 5080＆Ryzen 9搭載モデルも値下げ！ゲーマー必見のパソコンショップSEVENセール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月10日に「24時間限定セール」を実施する。全国どこからでもオンラインで参加できるこのセールでは、最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが、最大62,000円引きという大幅値下げで登場する。

注目モデル：「ZEFT R61AS」

中でも注目なのが、「ZEFT R61AS」 だ。



- CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D

- GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080

- メモリ：192GB DDR5

- ストレージ：2000GB SSD

圧倒的なパフォーマンスを誇り、どんな負荷の高い最新ゲームでも快適に動作するだろう。通常価格628,800円のところ、セール期間中は62,000円引きの566,800円（税抜）で購入できる。

Intel搭載モデルも大幅値引き

セールではIntelプロセッサを採用したモデルも対象だ。



- 「ZEFT Z55BK」：Intel Core Ultra7-265KF搭載、32GB DDR5メモリ＋RTX 5080。通常449,800円 → 399,800円（税抜）。

- 「ZEFT Z55HS」：64GBメモリを搭載。通常484,800円 → 437,800円（税抜）。

いずれもゲーマーやクリエイターに最適なハイスペック構成となっている。

セール概要

- 開催日：2025年9月10日

- 時間：0:00～23:59（24時間限定）

- 対象商品：全10モデル

- 特典：送料無料

最新のゲーミングPCをお得に手に入れる絶好のチャンス。詳細やその他の対象商品は、パソコンショップSEVEN公式サイトの特設ページで確認してほしい。