最大8.5万円オフ！コスパ最強ゲーミングPCセール

パソコンショップSEVENを展開するセブンアールジャパンは、9月5日に24時間限定の特別セール『2025/9/5 24時間限定セール』を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大85,000円割引となる注目イベントだ。

セールの目玉モデルは「ZEFT Z55CE」。Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを備えたハイエンド構成だ。さらに128GB DDR5メモリと2000GB SSDを搭載し、ゲームからクリエイティブ作業まで余裕でこなす性能を誇る。通常849,800円（税抜）のところ、セール価格は764,800円（税抜）と大幅値引きされる。

また、コストパフォーマンスを重視する人におすすめなのが「ZEFT Z54BS」。Windows 11 Home 64ビット版にCore Ultra9-285KとGeForce RTX 4060 Tiを組み合わせ、64GB DDR5メモリと1000GB SSDを搭載したバランスの良いモデルだ。通常376,800円（税抜）から27,000円引きの349,800円（税抜）で購入できる。

さらに、手頃な価格で高性能を狙いたいなら「ZEFT Z55T」も見逃せない。Intel Core Ultra7-265とGeForce RTX 4060を採用し、32GB DDR5メモリと1000GB SSDを搭載したモデルで、259,800円（税抜）から13,000円引きの246,800円（税抜）となっている。

今回のセールは、ハイエンドからミドルレンジまで幅広いラインアップが揃い、コスパのいいゲーミングPCを探している人にとって絶好のチャンスだ。