文●MOVIEW 清水

　秋葉原にあるソフマップAKIBA パソコン・デジタル館の5F、ゲーミングパソコンフロアが8月30日よりリニューアルした。新たにOZgaming×Sofmap×thermaltakeの3社がタッグを組んだ「The Tower 300 Series」コーナー、それから「OZgaming」のコーナーも設けられた。

The Tower 300 Series

コストパフォーマンスに優れたOZgamingのコーナー

　新たに開設されたOZgamingコーナーは初心者からヘビーユーザーまで幅広いリクエストに応えられるゲーミングPCが用意されている。

OZgamingのゲーミングPCコーナー

ZALMAN P30 series　CPUにRyzen 5 7500F、GPUにRadeon RX 9060XT 16GBを採用し。19万4800円

　ゲーミングPCデビューにうってつけのDEEPCOOL CH260 seriesは、背の低いケースを採用し、なるべく狭いスペースに置きたいというニーズに応えたモデル。CPUにRyzen 7 5700X、GPUにGeForce RTX5060 8GBを採用し、価格は16万9800円。ディスプレー、マウス、キーボード、ヘッドセットの厳選セットがついて、買ってすぐ遊べるたスターターセットも用意されている。

DEEPCOOL CH260 series

　ヘビーユーザー向けのZALMAN P40 seriesはCPUにAMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載。GPUはGeForce RTX 5070Ti 16GBまたはGeForce RTX 5080 16GBを採用したモデル価格は39万9800円（5070Ti）、47万9800円（5080）。

ZALMAN P40 series

　なお現在OZgamingコーナー設置を記念して、ZALMAN Z1 seriesが記念特価で販売されている。CPUにRyzen 7 5700X、GPUにGeForce RTX 5060 8GBを搭載したゲーミングPCで、価格は13万9800円となっている。ブラックモデル、ホワイトモデルそれぞれ限定50台なので、欲しい方はお早めに。

限定特価13万9800円のZALMAN Z1 series

