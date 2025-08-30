八角柱デザイン採用「OZgaming T300 Series」ソフマップで販売開始

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは8月30日11時より、最新のゲーミングデスクトップPC「OZgaming T300 Series」の販売を開始した。

　この新モデルは、Thermaltake社製のPCケース「The Tower 300シリーズ」を採用しており、ゲーマーにとってデザイン性と実用性を兼ね備えた注目の選択肢となっている。

　「OZgaming T300 Series」の大きな特徴は、The Tower 300シリーズならではの八角柱デザインにある。3mm厚の強化ガラスパネルを採用し、内部パーツを美しく魅せると同時に、取り外し可能なダストフィルターでメンテナンス性も向上している。さらに、全8色の豊富なカラーバリエーションが展開され、ゲーマーは自分のスタイルに合わせたカスタマイズを楽しめる。

　加えて、同日からはZALMAN製Z1シリーズケースを搭載した「Z1-R57x-5060」も台数限定特価で登場。このモデルは、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサとMSI製RTX 5060グラフィックボードを搭載し、価格139,800円で提供される。ブラックとホワイトの2色から選択可能で、数量限定販売のため早期完売が予想される。

　最新ゲーミングPCを探している人は、ソフマップの公式通販サイトをチェックして、自分に最適な1台を見つけてほしい。ハイパフォーマンスとデザイン性を両立した「OZgaming T300 Series」や、コストパフォーマンスに優れた「Z1-R57x-5060」は、ゲーム体験を次のレベルへ引き上げてくれるだろう。

