最大58,000円オフ！パソコンショップSEVENのBTOゲーミングPCセールを見逃すな

セブンアールジャパンは、8月29日に「2025/8/29 24時間限定セール」を開催。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大58,000円割引で提供される。セール期間は8月29日の0:00から23:59までの1日限定だ。

今回のセールの目玉商品として、注目の高性能PCが3モデルラインアップされている。まずハイエンドモデルの「ZEFT Z54QS」は、最新のintel Core Ultra9-285KとGeForce RTX 5080を搭載。さらに64GB DDR5メモリと2000GB SSDを備え、ゲーマーやクリエイターに最適な構成だ。通常価格587,800円のところ、58,000円オフの529,800円（税抜）で購入できる。

次に「ZEFT R60AQ」は、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 4060を搭載。32GB DDR5メモリと1000GB SSDを搭載し、ゲームから日常利用まで幅広く対応可能。通常価格259,800円が246,800円（税抜）に値下げされ、13,000円の割引となる。

さらに「ZEFT Z55WR」もセール対象だ。intel Core i7-14700FとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GB DDR5メモリと1000GB SSDを装備。通常価格349,800円から22,000円引きの327,800円（税抜）で提供される。加えて、全商品が送料無料となる点も大きな魅力だ。

今回のセールでは、これらを含む全10商品が特別価格で販売される。高性能PCをお得に手に入れる絶好の機会となっており、購入はオンラインストア限定。詳細や購入方法は公式サイトで確認可能だ。