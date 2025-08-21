内部の視認性のよさから支柱のないピラーレス型ケースが人気を博している。なかでもNZXTの「H9 Flow WHITE」は、エアフローが良好で冷却性能に優れ、ミドルタワー型の高さに抑えたサイズ感から注目を集めている。

パソコンショップSEVENの「ZEFT R60WH」は、そのH9 Flow WHITEを採用したゲーミングパソコンだ。では、ZEFT R60WHはどのようなマシンなのか、詳しく見ていこう。

ZEFT R60WHの主なスペック CPU Ryzen 7 9800X3D（ベースクロック4.7GHz～最大クロック5.2GHz）、8コア/16スレッド、L3キャッシュ36MB CPUクーラー NZXT「Kraken Plus 360 RGB White」 グラフィックス GALAX「RTX 5070Ti White」 メモリー G.Skill「Trident Z5 RGB DDR5 32GB」（16GB×2） ストレージ 1TB M.2 SSD（KIOXIA「EXCERIA PUS G4」、PCIe 5.0） マザーボード ASRock「X870 Steel Legend WiFi」（AMD X870チップセット） PCケース NZXT「H9 Flow White」 内蔵ドライブ ー 通信規格 有線LAN（2.5GBASE-T）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 電源ユニット Silverstone「DA850R Gold White」（定格出力850W、80PLUS Gold認証） OS Windows 11 Home（64bit）

性能と見た目の両立を実現したゲーミング

そして白色のパーツにこだわった構成

ZEFT R60WHが採用しているNZXTのケースのH9 Flow WHITEは、ピラーレス型のモデルだ。サイズはおよそ幅290×奥行466×高さ495mmと高さをおさえる一方で、若干横幅が広い形状をしている。

フロントパネル右側は斜めにカットされたデザインを採用しており、平坦になりがちなフロントパネルにそれがいいアクセントとなっている。なお、この斜めにカットされた部分はメッシュ構造となっており、そこに「F120QCaseVersion」と呼ばれる120mm角ファンが3基搭載されている。

NZXTによると、この斜めにカットされた構造により、内部のエアフローが向上し冷却性能が高くなっているという。