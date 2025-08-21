このページの本文へ

「H9 Flow WHITE」を採用、フィギュアやアクスタも置けちゃう！

NZXTの新ピラーケース採用、白で統一しCPUクーラーはLCD液晶とカッコよさマシマシなゲーミングPCがコチラ！

2025年08月21日 11時00分更新

文● 八尋 編集●ASCII

NZXTの「H9 Flow WHITE」を採用する「ZEFT R60WH」

　内部の視認性のよさから支柱のないピラーレス型ケースが人気を博している。なかでもNZXTの「H9 Flow WHITE」は、エアフローが良好で冷却性能に優れ、ミドルタワー型の高さに抑えたサイズ感から注目を集めている。

　パソコンショップSEVENの「ZEFT R60WH」は、そのH9 Flow WHITEを採用したゲーミングパソコンだ。では、ZEFT R60WHはどのようなマシンなのか、詳しく見ていこう。

ZEFT R60WH
https://pc-seven.co.jp/spc/28730.html
価格（税別）：43万9800円、価格（税込）：48万3780円

ZEFT R60WHの主なスペック
CPU Ryzen 7 9800X3D（ベースクロック4.7GHz～最大クロック5.2GHz）、8コア/16スレッド、L3キャッシュ36MB
CPUクーラー NZXT「Kraken Plus 360 RGB White」
グラフィックス GALAX「RTX 5070Ti White」
メモリー G.Skill「Trident Z5 RGB DDR5 32GB」（16GB×2）
ストレージ 1TB M.2 SSD（KIOXIA「EXCERIA PUS G4」、PCIe 5.0）
マザーボード ASRock「X870 Steel Legend WiFi」（AMD X870チップセット）
PCケース NZXT「H9 Flow White」
内蔵ドライブ
通信規格 有線LAN（2.5GBASE-T）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
電源ユニット Silverstone「DA850R Gold White」（定格出力850W、80PLUS Gold認証）
OS Windows 11 Home（64bit）

性能と見た目の両立を実現したゲーミング
そして白色のパーツにこだわった構成

真っ白なピラーレスケースであるNZXTのH9 Flow WHITEを採用したZEFT R60WH

　ZEFT R60WHが採用しているNZXTのケースのH9 Flow WHITEは、ピラーレス型のモデルだ。サイズはおよそ幅290×奥行466×高さ495mmと高さをおさえる一方で、若干横幅が広い形状をしている。

ケース左側

右側

　フロントパネル右側は斜めにカットされたデザインを採用しており、平坦になりがちなフロントパネルにそれがいいアクセントとなっている。なお、この斜めにカットされた部分はメッシュ構造となっており、そこに「F120QCaseVersion」と呼ばれる120mm角ファンが3基搭載されている。

フロントパネルの右側は斜めにカットされており、そこが吸気孔となるメッシュ構造で120mm角ファンが3基搭載されている

　NZXTによると、この斜めにカットされた構造により、内部のエアフローが向上し冷却性能が高くなっているという。

フロントパネルの下部にはUSB 3.2 Gen.1 Type-A×2、USB 3.2 Gen.2 Type-C、ヘッドセット入出力端子が用意されている

天面にはメッシュパネルを採用

底面のフィルターは簡単に着脱可能

