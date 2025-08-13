イタリア館が「あの有名人の論文」でまたまた話題に！ 限定スタンプ登場の住友館パビリオンデーにも注目集まる

日を追うごとに来場者が増加している「大阪・関西万博」を、膨大なX解析データから徹底分析。今週はまた新たな展示品が登場したイタリアパビリオンが話題に。さらに、パビリオンデー開催で住友館にも大きな注目が集まっている。

順位 スポット名 （都道府県名） 話題流通量

投稿数／

アカウント数 男性：

女性比 ポジ：

ネガ比 主な共起語

（その共起語がXでの投稿全体に占める比率） 1 大屋根リング 8,532 ／

5,513 65% ：

35% 31% ：

8% 感動(14%)、夢洲(12%)、個性(11%)、美しさ(10%)、高い(7%) 2 イタリアパビリオン 3,977 ／

3,080 59% ：

41% 25% ：

3% 欲しい(16%)、キリストの埋葬(15%)、遺伝子(15%)、予約(10%)、フランスパビリオン(10%) 3 アメリカパビリオン 2,700 ／

2,509 81% ：

19% 13% ：

72% 下請け(71%)、吉村洋文(70%)、盆踊り(70%)、独立記念日(4%)、月の石(4%) 4 ポーランドパビリオン 2,608 ／

2,303 81% ：

19% 3% ：

1% 下請け(89%)、工事費(25%)、原因(12%)、週刊文春(4%)、映像(2%) 5 住友館 1,808 ／

1,112 56.% ：

44% 43% ：

7% 予約(35%)、imase(34%)、出演(19%)、楽しみ(14%)、樋口大喜(13%) 6 フランスパビリオン 1,645 ／

1,409 63% ：

37% 32% ：

16% イタリアパビリオン(24%)、大屋根リング(14%)、残念(14%)、EARTH MART(13%)、パソナ(13%) 7 大阪ヘルスケアパビリオン 1,604 ／

1,291 63% ：

37% 23% ：

15% 予約(27%)、ミャクミャク(22%)、暑い(22%)、大屋根リング(21%)、物販(20%) 8 ルーマニアパビリオン 1,476 ／

1,440 72% ：

28.% 3% ：

93% クラシック(92%)、2ちゃんねる(92%)、ファルセット(92%)、ステージ(92%)、ワークショップ(1%) 9 null2 1,350 ／

999 59% ：

41% 55% ：

8% 予約(47%)、楽しみ(40%)、イベント(40%)、カウントダウン(39%)、Instagram(39%) 10 日本館 1,284 ／

1,077 57.% ：

43% 47% ：

5% 予約(24%)、イタリアパビリオン(14%)、大屋根リング(13%)、住友館(12%)、ミャクミャク(12%)

新たな注目展示品登場でイタリアパビリオンが2位、アメリカパビリオンは独立記念日記念ポストが注目を集める

1位に輝いたのは先週に引き続き、「大屋根リング」。大阪・関西万博を象徴するスポットとして抜群の知名度と注目度を誇っている。

2位は大阪・関西万博のパビリオンの中でもトップクラスの人気を誇る「イタリアパビリオン」。今週注目されたのが、遺伝学の父・メンデルの直筆論文展示に驚く声。「イタリア館にメンデルの直筆論文あるやん！」という投稿がバズを起こしている。

第3位の「アメリカパビリオン」は、7月4日の独立記念日、7月19日のナショナルデー関連の話題を中心に盛り上がりを見せた。

また、8月1日の「パビリオンデー」開催が話題の「住友館」が5位。スペシャルライブが開催されたほか、パビリオンデー限定のスタンプが人気を集めている。

そのほか、6位は7月30日に映画監督の宮崎吾朗氏をはじめとするスタジオジブリのスタッフが訪問したことが話題の「フランスパビリオン」。7位には夜間オープン時にミャクミャクがゲストとして登場することが話題の「大阪ヘルスケアパビリオン」がランクインしている。

果たして次週は、どのパビリオンが注目を集めるのか？来週のランキングもお楽しみに。

エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀からひとこと

今回の集計の詳細は以下のとおり。

集計期間：2025年7月29日～8月4日

解析対象：「大阪・関西万博パビリオン名・施設名」を含むX（旧Twitter）上での投稿

抽出件数：53,930件