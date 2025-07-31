ナイトゲーム前にスタジアムで夏祭り！8月23日（土）FC町田ゼルビア戦は「トリコロールギャラクシーナイトシリーズ」

みなさん、こんにちは。



当コラムでは、広報スタッフがスタジアムに足を運びたくなるチームの旬な情報やクラブの活動などトピックをお届けしています。



8月23日（土）に日産スタジアムで開催される明治安田J1リーグ第27節 FC町田ゼルビア戦は「トリコロールギャラクシーナイトシリーズ」。



選手がトリコロールギャラクシーをモチーフとしたスペシャルユニフォームを着用し、横浜F・マリノスナイトゲームの名物演出「トリコロールギャラクシー」もスペシャルバージョンに。



いつもとは異なる、この試合だけのスペシャルな演出をお楽しみください。



ここで横浜F・マリノスを初めて知った方へ、クラブのご紹介をさせていただきます。



「はじめまして。横浜F・マリノスです。」のページをご覧ください。



はじめまして。横浜F・マリノスです。



また、初めてのサッカー観戦ってどうすればいいの？と不安な方もいるかと思います。



そんな方に「はじめてのサッカー観戦ガイド」をご用意していますので、こちらもぜひご覧ください。



はじめてのサッカー観戦ガイド

■縁日ブースが登場！

TRICOLORE GALAXY NIGHT Seriesとして実施される8月23日（土）FC町田ゼルビア戦では、1年ぶりに西ゲート前に縁日ブースが登場します。



夏といえばお祭り、お祭りといえば縁日！



お子様に人気の射的や輪投げ、スーパーボールすくいに、型抜き、ポップコーンなど大充実の縁日ブースに足を運んでみてください。

日産スタジアムで真夏の夜を楽しもう！



詳細はこちら。

■トリコロールギャラクシー特別版

TRICOLORE GALAXY NIGHT Seriesとして開催する8月23日（土）FC町田ゼルビア戦では、ナイトゲームの名物演出『TRICOLORE GALAXY』を特別版として実施いたします。



スタンドでファン・サポーターの皆さまが照らす光に加え、スタジアムの屋根を強力なLED照明で赤白青に染め上げ、トリコロールの銀河をより大きく表現。さらに、本試合では高出力レーザーを加え、全体をより視覚的に彩ります。そして、夏の終わりに相応しい特殊効果花火をバックスタンドで打ち上げる豪華な演出も！



その他、ファンクラブ会員参加型のスペシャル演出として、ピッチ上からトリコロール色のスカイランタンを飛ばし勝利を願う幻想的な演出も実施いたします。



詳細はこちら。

■本試合のおすすめチケット

試合前のスタジアム演出「トリコロールギャラクシー（暗転演出）」を満喫できる応援アイテムセットです。



応援ユニ（通常販売価格 4950円／税込）とライトバングル（販売価格2750円／税込）がセットで3000円（税込）！



観戦チケットにプラスしてお買い求めください。



※このチケットだけでは試合観戦はできません。別途観戦チケットが必要です。

夏休み中開催の2試合限定、試合前にピッチレベルでのトラックウォークを体験できる「アクティビティ参加券」です（選手ベンチが設置されているメインスタンドにて実施予定です）。



どなたでもご購入いただけける参加券、夏休みの思い出作りにおススメです。



※このチケットだけでは試合観戦はできません。別途観戦チケットが必要です。

※ビジターグッズを着用してのご参加はいただけません。



夏休み期間中の特別企画。高校生、大学生、専門学生は、標準価格3,400円のメインサイドが2,800円でお買求めいただけます！学校帰りにぜひご来場ください！

FC町田ゼルビア戦のチケット情報はこちら。

・スタグル特設サイトはこちら

・イベント情報はこちら

・チケット購入はこちら



■今後のホームゲーム

ルヴァンカップ 準々決勝 第1戦 柏レイソル戦

日程：9月3日（水）19:00キックオフ

会場：日産スタジアム

所在地：神奈川県横浜市港北区小机町3300

チケット情報はこちら



明治安田J1リーグ 第29節 川崎フロンターレ戦

日程：9月13日（土）19:00キックオフ

会場：日産スタジアム

所在地：神奈川県横浜市港北区小机町3300

チケット情報はこちら



明治安田J1リーグ 第30節 アビスパ福岡戦

日程：9月20日（土）19:00キックオフ

会場：日産スタジアム

所在地：神奈川県横浜市港北区小机町3300

チケット情報はこちら



