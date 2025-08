オーディオファンにとって、ハイレゾ・サブスク配信の注目の存在であるQobuz。その魅力をオーディオ機器を使って深く楽しみたい人に向けた特集企画の第2回。

評論家・麻倉怜士先生の自宅に機器を持ち込んで、さまざまな製品を試しながら、音の違いやその変化を楽しんでみることにする。本文内で製品についての麻倉先生のコメントも添えているため、参考にしてほしい。(第1回のリンク)

なお、楽曲にはQobuzで配信中の2曲をセレクトしている。また、機器を選ぶ上で重要な音の違いやアクセサリー類の選び方については、ほかのストリーミングサービスの利用時やNASなどに保存したファイルの再生などでも有効だ。Qobuzに限らずネットワークオーディオ全般に関心のある読者にぜひ読んでもらいたい内容になっている。

試聴曲:

1)情家みえ『エトレーヌ』から「Cheek to Cheek」

2)ウェストイースタン・ディヴァン管弦楽団/ダニエル・バレンボイム指揮「道化師の朝の歌, M.43」(Live from the Teatro Colonより)

以下、各機器の音を聞いた麻倉先生のインプレッションとその機器についての簡単な説明をまとめていく。