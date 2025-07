ブラウザーを使う作業、ChatGPTがやってくれるように

OpenAIは7月17日、ChatGPTの新機能「ChatGPTエージェント」を発表。同日より、有料プラン(ChatGPT Plus/Pro/Team)のユーザーに対して、段階的にベータ版の提供を始めている。

ChatGPTエージェントは、これまで別々だった「Operator」と「deep research」を統合した一体型のエージェントシステム。

認証が必要なサイトにアクセスできるが、詳細な分析やレポート作成に限界があるOperatorと、詳細な分析やレポート作成は得意だが、認証が必要なサイトにアクセスできないdeep researchを統合し、互いの弱点を克服。さらにChatGPTのオプション機能とすることで、ユーザーが手軽に活用できるUIを実現した。

使い方は、ChatGPTとの会話中に「エージェントモード」を選択し、「カレンダーを確認して、最近のニュースに基づき今後のクライアントとの会議について説明して」といった形で実行したいタスクを指示するだけ。実際に処理が始まると、画面内に仮想のブラウザーや処理内容が表示され、リアルタイムで進行状況を確認することが可能だ。

安全面については、重要度の高い作業(商品の購入や個人データを含むウェブサイトとのやり取り、メールの処理など)の実行前に、ユーザーに許可を求める機能を搭載。また、金融取引や法的なやり取りのようなハイリスクな作業を指示されたときは、AIが積極的に実行を拒否する仕組みも用意しているという。

7月17日現在、本機能はベータテストの段階で、未発見のバグなど、潜在的なリスクが存在する可能性は否定できない。同社のサム・アルトマンCEOも自身のXで、こうしたリスクに言及。機能が十分に改善されるまで、ハイリスクな作業や個人情報を多く扱う作業での使用は避けるよう奨めている。

Today we launched a new product called ChatGPT Agent.



Agent represents a new level of capability for AI systems and can accomplish some remarkable, complex tasks for you using its own computer. It combines the spirit of Deep Research and Operator, but is more powerful than that…