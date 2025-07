今年の夏を彩る「レゴ ワンピースイベント」三井ショッピングパークで開催！

7月25日から8月17日まで、三井不動産商業マネジメントが運営する全国の三井ショッピングパーク ららぽーととラゾーナ川崎プラザにて、「レゴ ワンピースイベント in ららぽーと・ラゾーナ」が開催される。



このイベントは、レゴジャパンとのコラボレーションにより実現し、世界的に人気を博しているNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」の世界観を元にした新作「レゴ ワンピース」をテーマにしているという。

レゴ ワンピースイベントでは、作品でおなじみのゴーイング·メリー号やルフィたちの冒険の海を再現した空間が用意されており、来場者は実際にレゴ ワンピースシリーズに触れて遊べる体験ができる。また、手配書を集めるQRスタンプラリーや、ゴムゴムの実を作るワークショップなど、多彩なコンテンツが楽しめる。さらに、ワンピース関連の映像が流れるエリアも設置予定だ。

これ以外にも、レゴ ワンピース製品が購入できるポップアップストアや、夏休み特別ワークショップも登場。ファンにとってはたまらない体験が待っている。ポップアップストアは一部施設限定で、また、三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」でも8月1日から販売が開始される。また、イベントに関連したプレゼントキャンペーンも用意されており、購入額に応じて豪華賞品が当たるチャンスも!

レゴ ワンピースの世界観に浸ることができるこのイベントは、子どもから大人まで楽しめる。詳細については、各施設の特設サイトや公式SNSをチェックしてみよう。

※九州エリア内の店舗:ららぽーと 福岡



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.​

©Eiichiro Oda/SHUEISHA

©Netflix/Tomorrow