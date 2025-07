『アイドルマスター SideM』POP UP SHOPが横浜中華街で開催中！新作グッズ＆コラボキャンペーンも注目！

A3が主催する『アイドルマスター SideM』のPOP UP SHOPが横浜中華街の「ChinaTown80 Hall」で開催中だ。この期間限定のイベントは、7月14日まで楽しむことができる。

POP UP SHOPでは新作グッズとして、「High×Joker」メンバーがチャイナ風衣装を纏った描き下ろしイラストを使用したアイテムが揃っている。ラインアップには、各メンバーの魅力を引き立てる缶バッジやアクリルカード、そして全身をたっぷり堪能できるアクリルスタンド(サイズ:約15cm)などが含まれている。

加えて、ミニキャライラストを使用したグッズも豊富だ。「High×Joker」とともに「C.FIRST」や「神速一魂」のユニットメンバーも勢揃い。定番の缶バッジに加え、アクリルぷちスタンドやPETANTシールといったユニークなアイテムが数多く用意されている。普段使いに便利なステンレスボトルや横浜中華街らしい肉まん小物入れといった特色あるアイテムも見逃せない。

さらに、POP UP SHOP独自の特典として、2,500円(税込)ごとの購入でポストカード、7,000円(税込)ごとにれんげがプレゼントされる。この機会にお気に入りのキャラクターグッズを購入し、限定アイテムも手に入れたい。



横浜中華街全56店舗が参加する「横浜中華街パッションスタンプラリー」も開催中で、こちらを利用することでさらに多くのアイテムを手に入れるチャンスが広がる。



