6月19日、画像生成サービス「Midjourney」に新たに搭載された動画生成機能「V1 Video」が高い人気を集めています。理由はいくつかあります。1つはMidjourneyのコミュニティはすでに約2000万人の登録ユーザーを抱えるほどで、画像生成AIに慣れている課金ユーザーを多数抱えていること。もう1つは、UIがすでにこなれており、操作が簡単な上、品質が高いことです。価格が従来より安く設定されている点も、人気を支えていると考えられます。

※記事配信先の設定によっては図版や動画等が正しく表示されないことがあります。その場合はASCII.jpをご覧ください

Midjourney Videoの特徴はとにかく表現の幅の広さにあります。実写から、アニメから、多種多様なスタイルで、自然な動画が生成可能。なによりその一貫性を保つ力が強いです。一般的に動画AIでは細部がよく崩れるのですが、Midjourneyは、480pという比較的小さなサイズの生成にもかかわらず、かなり一貫性が維持されます。V1という最初のバージョンにもかかわらず、クオリティーは現在の最高クラスの動画AIとして登場したという印象です。

また、動画をダウンロード時に「Download for Social Media」を選ぶと、SNS用に最適化された画像サイズの動画になります。SNS上ではきれいに見せるようにするためのうまい工夫がされています。

▲いつもの作例に使っているキャラクター「明日来子さん」。プロンプトは「若い女性が通りを歩きながら笑顔で手を降る」。Midjourney Videoではシンプルな方が機能するよう

▲アニメ、イラスト系画像の作例。最後は延長を1度している。動かすものと動かさないものをはっきり分けている傾向は感じられる

操作は本当に簡単です。画像をドラッグ&ドロップするだけで5秒間の動画が4つ生成されるようになっています。Midjourneyで生成した画像を指定することもできれば、自分で用意した画像を動かすこともできます。プロンプトも設定して制御することもできますし、まったくしなくても適当に動いてくれます。作った動画を延長することも可能で、4秒ごとを4回まで繰り返し、最大21秒まで拡張することができます。

▲「若い女性が、ネコを抱きしめている」の作例。5秒x4本を繋いだもの

Midjourney Videoの面白さは、1回につき4本の動画が同時に生成されることです。一般的な動画生成AIサービスは、1本だけ生成されるか、追加でお金を払うと複数のバリエーションが生成されるのが一般的な出る仕組みです。ところが、Midjourneyは、生成すると必ず4本の動画が生成されます。画像を生成する場合にも、4枚の画像を作る方式でしたが、動画でもそれを踏襲していまいた。通常、1本しか生成しないのは、計算量を増やさないための当然の方式なのですが、Midjourneyは逆に必ず4本生成することにこだわっています。

理由は単純で、満足度が上がるからです。ユーザーから1回の生成数を減らすことを希望する質問に対し、Midjourneyは「気に入ったものを手に入れるには4つ必要だと感じています。そのため、4つ未満を購入するとお金は節約できますが、満足度は大幅に低下します」として、4本の動画生成は意図的であると回答しています。

We are conflicted on this, we feel you really need 4 to get a good chance of getting one you like, so people getting less than 4 will save money but will be a lot less happy