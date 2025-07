ポムポムプリンが1位に輝く！ホテルニューオータニ博多で特別ステイプラン開始

6月29日、「サンリオキャラクター大賞2025」において見事9年ぶりの1位を獲得したポムポムプリン。これをお祝いする形で、ホテルニューオータニ博多にてポムポムプリンと一緒に過ごせる特別ステイプランを提供することを発表した。予約受付は7月1日からスタートし、宿泊期間は8月から11月までとなる。

今回の特別ステイプランでは、ポムポムプリンをテーマにした2種類の魅力的な客室が用意される。「ポムポムプリンがいっぱいルーム」と「かわいいを発明!ラボルーム」のいずれも、ポムポムプリンファンにはたまらないデザインとなっている。宿泊プランには、各種オリジナルデザインのグッズも含まれており、ぬいぐるみやアクリルチャームなどの限定品を持ち帰ることができるという。

宿泊料金は、エグゼクティブツインルームで1名利用の場合35,000円から、2名利用の場合は50,000円からとなる。料金には1泊分の朝食、サービス料、消費税、宿泊税が含まれているが、土曜日と休前日には追加料金が発生するので注意が必要だ。

特に1日2室限定のプランとなっているため、早めの申し込みがおすすめだ。家族や友人と共に、ポムポムプリンの愛らしい世界観に包まれた特別なひとときを楽しんでほしい。



© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660647