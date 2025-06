リラックマとNEO森ガールが融合！SPINNSから新コラボアイテム発売

ヒューマンフォーラムが運営するアパレルブランド「SPINNS」は、サンエックスの大人気キャラクター「リラックマ」との新たなコラボレーションアイテムを6月20日から発売する。

今回のコラボレーションは、2025年のトレンドとして注目を集める”NEO森ガール”スタイルを融合させたのが大きな特徴だ。デザインには四葉のクローバーやドット柄が取り入れられ、リラックマの”ごゆるり”としたムードがプラスされている。このアイテムを手にすることで、日常にほっとする時間を提供することを目指しているという。

SPINNSの各店舗では6月20日から商品が発売され、公式通販では6月13日12時から22日23時59分までの予約販売が行われる。さらに、税込5,000円以上の購入特典として、限定ビニール素材ショッパーが配布されるが、数量限定のため早めの購入が推奨される。

今回のリラックマ×NEO森ガールコラボアイテムは、クローバーを中心としたデザインと、持っているだけで気持ちが和むアイテムとなっている。この機会にぜひ、SPINNSの店舗や公式サイトを訪れてその魅力を確かめてほしい。

※九州エリア内の店舗:*SUPER SPINNS福岡PARCO店/*SPINNSアミュプラザくまもと店/*SPINNSイオンモール福岡店/SPINNSイオンモール宮崎店/SPINNS THE OUTLETS KITAKYUSYU店/SPINNSゆめタウン久留米店



©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.